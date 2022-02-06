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Trabzonspor genç oyuncu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Genç futbolculara yatırıma devam eden bordo-mavililer Bayer Leverkusen'den transfer ettiği 18 yaşındaki Emrehan Gedikli'yi şehre getirdi. Genç futbolcu çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkes biliyor, ben Trabzonluyum. Şimdiki duygularımı anlatamam, çok mutluyum, çokta heyecanlıyım." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 22:51 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 22:58
Trabzonspor genç oyuncu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi

Trabzonspor, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Trabzon'a getirdi.

Emrehan Gedikli, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkes biliyor, ben Trabzonluyum. Şimdiki duygularımı anlatamam, çok mutluyum, çokta heyecanlıyım." dedi.

18 yaşındaki forvet, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, "Bana çok güvendiler. Hedefim Trabzonsporla inşallah Avrupa'da ses getirip, ülkemizi temsil etmek. Herkesin ayağına sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Genç futbolcuyu havalimanında akrabaları ve taraftarlar karşıladı.

Bordo-mavili takımın, Emrehan Gedikli ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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