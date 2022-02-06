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Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli imzaya geliyor!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un ara transfer dönemindeki 9. transferi olacak gurbetçi oyuncu Emrehan Gedikli 6 Şubat Pazar akşamı İstanbul aktarmalı olarak Almanya'dan Trabzon'a gelecek. 18 yaşındaki forvet milli takım tercihini de Türkiye'den yana kullanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 12:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 12:57
Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli imzaya geliyor!

Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katmak üzere…

A Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un yeni transferi genç forvet Emrehan Gedikli'nin 6 Şubat Pazar akşamı saat 21:25'te Trabzon'da olması bekleniyor.

Profesyonel kariyerinde Almanya milli takımının altyapılarında da forma giyen genç forvetin aslen Trabzonlu olduğu öğrenildi. Emrehan Gedikli bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 13 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bordo-mavililer, ara transferde daha önce; Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan gibi genç isimleri renklerine bağladı.

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