Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli imzaya geliyor!

Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katmak üzere…

A Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un yeni transferi genç forvet Emrehan Gedikli'nin 6 Şubat Pazar akşamı saat 21:25'te Trabzon'da olması bekleniyor.

Profesyonel kariyerinde Almanya milli takımının altyapılarında da forma giyen genç forvetin aslen Trabzonlu olduğu öğrenildi. Emrehan Gedikli bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 13 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bordo-mavililer, ara transferde daha önce; Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan gibi genç isimleri renklerine bağladı.