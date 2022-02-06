TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme görüşme odasına! Yapılacak teklif...

Trabzonspor'da iç transfer görüşmeleri Anthony Nwakaeme ile tekrar başlıyor. Nijeryalı oyuncu ile daha önce 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.
Trabzonspor'da iç transfer görüşmeleri Anthony Nwakaeme ile tekrar başlıyor. Nijeryalı oyuncu ile daha önce 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.
Ancak hem sakatlık süreci nedeniyle hem de rakamsal konularda istenilen seviyeye gelinememişti. Yeniden başlayacak görüşmeler öncesi oyuncunun menajeri de Trabzon'a davet edildi.
Yönetimin 32 yaşındaki isme son teklif olarak 1 milyon euro'su bonus olmak üzere yıllık 2.5 milyon euro önermesi bekleniyor. Nwakaeme'nin de bu teklife sıcak baktığı bildirildi.