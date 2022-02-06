TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme görüşme odasına! Yapılacak teklif...

Trabzonspor'da iç transfer görüşmeleri Anthony Nwakaeme ile tekrar başlıyor. Nijeryalı oyuncu ile daha önce 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.





Ancak hem sakatlık süreci nedeniyle hem de rakamsal konularda istenilen seviyeye gelinememişti. Yeniden başlayacak görüşmeler öncesi oyuncunun menajeri de Trabzon'a davet edildi.



