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TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme görüşme odasına! Yapılacak teklif...

Spor Toto Süper Lig'in 57 puanlı lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer bir yandan da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, yıldız futbolcuya bonuslarla 2.5 milyon Euro teklif edecek ve 2+1 yıllık sözleşme önerecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme görüşme odasına! Yapılacak teklif...

Trabzonspor'da iç transfer görüşmeleri Anthony Nwakaeme ile tekrar başlıyor. Nijeryalı oyuncu ile daha önce 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme görüşme odasına! Yapılacak teklif...

Ancak hem sakatlık süreci nedeniyle hem de rakamsal konularda istenilen seviyeye gelinememişti. Yeniden başlayacak görüşmeler öncesi oyuncunun menajeri de Trabzon'a davet edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme görüşme odasına! Yapılacak teklif...

Yönetimin 32 yaşındaki isme son teklif olarak 1 milyon euro'su bonus olmak üzere yıllık 2.5 milyon euro önermesi bekleniyor. Nwakaeme'nin de bu teklife sıcak baktığı bildirildi.


TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme görüşme odasına! Yapılacak teklif...

Görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor... Öte yandan Kasımpaşa karşısında maça ilk 11'de başlayan Nwakaeme çıkana kadar sol kanatta yine etkili işlere imza attı. 3 kezle sahanın en çok adam geçen ismi olan Nijeryalı yıldız, arkadaşlarına güzel paslar atsa da bu kez skor katkısı sağlayamadı.

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