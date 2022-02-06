Keskin nişancı

Bordo-mavili ekibin sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta tek gol Edin Visca'dan geldi. Devre arasında Medipol Başakşehir'den transfer edilen Boşnak yıldız hiç alışma sorunu çekmeden gollerine Trabzonspor formasıyla devam etti. Mücadelenin 6. dakikasında Dorukhan Toköz'den aldığı topta, savunmanın kendisine yaklaşmasına izin vermeden, çabuk ve sert bir şut çıkardı. Üst direğe çarpıp ağlarla buluşan topu Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran ancak filelerde görebildi. Visca, golüyle tribünleri coşturdu.

HÜCUMA GÜÇ KATTI

Edin Visca'nın katılımıyla birlikte Anthony Nwakaeme de rahatladı. Trabzonspor maçlarında genel olarak Nijeryalı yıldıza konsantre olan rakipler, Boşnak yıldızın transferi sonrasında her iki kanada da dikkat etmek zorunda kaldı. Bordo- mavili formayı giydiğinden beri çok etkili olan 31 yaşındaki futbolcu sorumluluk almaktan da çekinmedi. Dünkü mücadelede sol bek Tymoteuzs Puchacz ile birlikte 65 defa topla buluşarak takımın bu kategoride en iyi 2 isminden biri oldu.

5 DEFA TOP KAPTI

Edin Visca sadece hücuma katkı yapmadı, savunmaya da ciddi manada destek verdi. Boşnak sağ kanat oyuncusu 90 dakika boyunca 5 top kaptı. Bu alanda da takımın en iyisi olmayı başardı. 12 ikili mücadeleden 9'unu kazanmayı başardı.