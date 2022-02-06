Geçmiş olsun Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" yazdı. Bunun üzerine başta 4 büyük kulüp olmak üzere tüm Süper Lig ekipleri ve TFF, bütün federasyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Trabzonspor da resmi sitesinden geçtiği mesajda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.