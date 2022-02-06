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Avcı: İşin sırrı savunmada

Bordo mavili hoca: Bütün takım doğru savunma yaptık. Doğru savunma bizi şampiyon yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Avcı: İşin sırrı savunmada

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu galibiyette memnun olduklarını belirtip doğru savunma yapmanın önemine değindi. Usta çalışırıcı, "Doğru savunma yaptık. Bütün takım, takım savunmasına yardım etti. Doğru savunma şampiyon yapacak" dedi. Ligin en çok gol atan takımı olduklarına da vurgu yapan Avcı, gelecek hafta oynanacak Konya sınavı için de temkinli konuştu: Saygı göstermek lazım. İyi şeyler yapıyorlar. Son derece ciddiye almak gerekiyor. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz.

Avcı, teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı takımlarla en fazla galibiyeti 14 kezle Kasımpaşa'ya karşı aldı.

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