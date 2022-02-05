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Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Edin Visca'nın golü ile 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bosna Hersekli futbolcu, "Zor bir maç oldu, bunu da biliyorduk. Çok iyi oynadık, baskılı oynadık. 2 gol daha bulup maçı erken de bitirebilirdik ama ikinci devrede biraz topu Kasımpaşa'ya bıraktık." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 18:27
Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu

İŞTE VISCA'NIN AÇIKLAMALARI:

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zor bir maç oldu, bunu da biliyorduk. Çok iyi oynadık, baskılı oynadık. 2 gol daha bulup maçı erken de bitirebilirdik ama ikinci devrede biraz topu Kasımpaşa'ya bıraktık.

Herkes mücadele ediyor. Takım arkadaşlarımıza yardım etmek o kadar önemli. Buraya geldiğimden beri evimin içinde gibi hissediyorum. Burada iyi hissediyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Burada çok iyi bir grup var. Beni çok iyi karşıladı.

Burada bir şey vermek için uğraşıyorum. Herkes çok iyi mücadele etti. Defansta bir koşu yapacaksın ya da Uğurcan'ın kurtarışları gibi... O küçük detaylar bize şampiyonluğu getirecek. 3 günde bir maç oynamak istiyorum.

Daha iyi günler bizleri bekliyor. Önümüzdeki hafta çok zorlu bir maç oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Sabırlı olup, yavaş yavaş hedefe ulaşacağız.

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