Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa! İşte muhtemel 11'ler

Fırtına'nın başında deplasmanda yenilmeme rekoru kıran, kariyerinde ilk kez üst üste 8 maç kazanan, Akyazı'da geçen sezondan bu yana 17 karşılaşmadır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u bugün Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına G.Saray önünde çıkan ve müthiş bir galibiyetle plaka yapan tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yürüyüşünde kayıp istemiyor. En yakın rakibi Konya'nın 9 puan önünde bulunan Karadeniz devi, ezeli rakiplerine tarihte görülmemiş farklar attı. F.Bahçe'nin 17, Beşiktaş'ın 18 puan ve G.Saray'ın tam 27 puan önünde bulunan bordo-mavililerin tek hedefi galibiyet.

SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta yedi galibiyet, dört beraberlikle 25 puan topladı. Fırtına'nın Kasımpaşa karşısında en büyük gücü her zamanki gibi taraftarları olacak. Ligde son oynanan Galatasaray derbisi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında tribünlerin dolu olması çağrısını yapmıştı. Bordo-mavili futbolseverler de bu çağrıya karşılık vererek biletlerin büyük bir bölümünü tüketti. Hatta yönetimin gelen talepler nedeniyle misafir tribününü de açmıştı. Karadeniz devi, taraftarın itici gücünü de arkasına alarak mutlaka iç saha serisini sürdürmek istiyor.

İŞTE TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, DENSWIL, HUGO, PUCHACZ, DORUKHAN, A. ÖMÜR, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, OUANNES, EREN, SPAJİC, BRECKA, HADERGJONAJ, DOĞUCAN, TARKAN, HAJRADİNOVİC, AHMET, UMUT

GEÇEN SENEYE 15 PUAN FARK ATTI

Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 23. hafta itibarıyla 39 puanla 4. sırada yer alıyordu. Karadeniz devi bu dönem ise 23. hafta itibariyle 54 puan toplayarak geçtiğimiz sezona tam 15 puanlık fark attı ve liderlik koltuğunda yer aldı.

TRABZON 12-6 ÖNDE

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 25 maçın 12'sini Fırtına, altısını İstanbul ekibi kazandı. Yedi de beraberlik çıktı. Bordo-mavililer bu periyotta 46 gol atıp; 33 yedi.

12 MAÇTA YEDİ GALİBİYET

Fırtına, Kasımpaşa ile Trabzon'da oynadığı 12 maçın yedisini kazandı. Üç karşılaşma ise konuk takımın galibiyetiyle sona erdi. Karadeniz devi, 2010-11'de rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

ZORLU BİR PERİYOT

Bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, mutlak üç puan için sahaya çıkıyor. Bordo- mavililer, ligin 25. haftasında da İttifak Holding Konyaspor'u Akyazı'da ağırlayacak.

İŞTE TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, DENSWIL, HUGO, PUCHACZ, DORUKHAN, A. ÖMÜR, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, OUANNES, EREN, SPAJİC, BRECKA, HADERGJONAJ, DOĞUCAN, TARKAN, HAJRADİNOVİC, AHMET, UMUT