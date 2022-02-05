Trabzonspor'da Aral Şimşir için yeni teklif yapılacak

Süper Lig'in açık ara lideri olan Trabzonspor sezon başında olduğu gibi devre arasının da transfer şampiyonu oldu. Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i renklerine bağlayan Fırtına, Aral Şimşir için son bir girişim yapacak.

Midtjylland ile aylardır görüşme halinde olan yönetim, Danimarka ekibine bonservis bedeli olarak 2 milyon euro civarı bir rakam vermeyi ve bunu taksitler halinde ödemeyi önerecek. Gecikme halinde ciddi faiz isteyen Midtjylland, bu talebinde geri adım attı.