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Trabzonspor'da Aral Şimşir için yeni teklif yapılacak

Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonluk için tecrübeye, gelecek için gençlere yatırım yapan Fırtına, Aral için son hamlesini yaptı. Yönetim, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Midtjylland ile yeniden görüşecek. Teklif 2 milyon euro'ya yükseltilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Aral Şimşir için yeni teklif yapılacak

Süper Lig'in açık ara lideri olan Trabzonspor sezon başında olduğu gibi devre arasının da transfer şampiyonu oldu. Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i renklerine bağlayan Fırtına, Aral Şimşir için son bir girişim yapacak.

Trabzonspor'da Aral Şimşir için yeni teklif yapılacak

Midtjylland ile aylardır görüşme halinde olan yönetim, Danimarka ekibine bonservis bedeli olarak 2 milyon euro civarı bir rakam vermeyi ve bunu taksitler halinde ödemeyi önerecek. Gecikme halinde ciddi faiz isteyen Midtjylland, bu talebinde geri adım attı.

Trabzonspor'da Aral Şimşir için yeni teklif yapılacak

YERLİ STATÜSTÜNDE

Esas mevkisi sağ ve sol kanat olan Aral, forvette de görev yapabiliyor. 19 yaşındaki futbolcu, Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana kullanacağı için yerli statüsünde forma giyecek. Aral, bu sezon toplamda çıktığı 13 resmi maçta dokuz kez rakip fileleri havalandırdı ve iki asist yaptı.

Trabzonspor'da Aral Şimşir için yeni teklif yapılacak

HIZLI VE TEKNİK

Şimşir bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde Midtjylland ile Trabzonspor'un U19 takımlarının karşılaştığı her iki maçta da 90 dakika görev yapmıştı. Özellikle 2 Kasım'da Trabzon'da oynanan maçta Aral; hızı, top tekniği, güçlü fiziği ve attığı çalımlarla hayran bırakmıştı.

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