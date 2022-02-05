Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Ligin en formda takımı, en genç takımı. Fizik kalitesi yüksek, koşu temposu yüksek. Biz bu hafta bu maça hazırlanırken zor geçeceğini biliyorduk. İkinci bölgede karşılarken, nasıl kapatıp, nasıl yönlendireceğiz. Adım adım sahada çalıştık.

Savunmada ve hücumda çok etkili geçişleri var. Oyun istediğimiz gibi başladı. Baskı yapıyoruz, oradan kazandıklarımız var. Kenar ortadan bir pozisyon verdik sonlara doğru. İkinci yarıda Kasımpaşa topa sahip olup oyununu oynamaya devam etti.

Doğru savunma yaptık. Doğru savunma gerçekten bizi şampiyon yapacak. Keyifli bir maç yaptık. Kazanmamız çok önemliydi. Anları da doğru şekilde oynamamız gerekiyor. Ligin en fazla gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımıyız, Konyaspor'la birlikte.

Konyaspor'a saygı göstermek lazım. İyi şeyler yapıyorlar. Son derece ciddiye almamız gereken bir maç olacak. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz.