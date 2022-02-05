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Trabzonspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE 🔥 | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor, Kasımpaşa ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak çıkışını sürdürmek ve rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 15:02
Trabzonspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE 🔥 | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarka, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

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