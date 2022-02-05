Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fırtına Visca ile güldü

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de son 5 karşılaşmasını kazanan Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla devirdi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Edin Visca kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 57'ye çıkardı, Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Trabzonspor'da Bruno Peres, Kasımpaşa da ise Valentin Eysseric kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bruno Peres, gelecek hafta oynanacak olan zorlu Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

TRANSFERLER KADRODA

Trabzonspor, şampiyonluk yarışının hızlandığı haftalarda Kasımpaşa karşısına ikinci devre transferleriyle çıktı. Bordo mavililerin yeni transferleri Edin Visca ve Puchacz ilk 11'de, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Jean Evrard Kouassi yedek kulübesinde yer aldı. Kouassi, bugün sahaya çıkması halinde bordo mavili formayla siftah yapacak.

'GRANDE' RİSKE EDİLMEDİ

Lig'in 21'inci haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında hafif sakatlık geçiren bordo mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına da katılmamıştı. Bu hafta salonda takımdan ayrı çalışma yapan 'Grande' lakaplı Hamsik, gelecek haftalarda oynanacak mücadeleler için bugünkü karşılaşmada riske edilmedi.

CEZASI BİTEN TÜRKMEN KADROYA ALINMADI

Lig'in 22'nci haftasında oynanan Giresunspor maçında gördüğü sarı kart sonrası oyundan alınan ve sahadan ayrılırken direkt soyunma odasına giden Hüseyin Türkmen geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyememişti. Teknik Direktör Avcı, Hüseyin Türkmen'e cezası biten Hüseyin Türkmen'i bugün oynanan Kasımpaşa kadrosuna dahil etmedi.

BİLETLERİN YÜZDE 90'I SATILDI

Bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yarışının hızlandığı haftalarda takımlarına olan desteklerini sürdürüyor. Taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşması için tribünleri doldururken maçın biletleri yüzde 90'a yakın oranda satıldı. 40 bin 782 bilet satışa çıkarken, biletlerden 36 bin 428'i satıldı.