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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Şu an bulunduğumuz nokta itibarıyla en iyisi biziz, bir takım kimliğiyle daha büyük adımlar atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 15:38 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 15:43
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Taraftarımıza teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi çağrımıza duyarlı şekilde cevap verdiler ve dolu tribünler önünde oynayacağız. Hep 11 kişi çıkıyoruz, hatta taraftarımız bu şekilde olduğu sürece bir kişi fazla sahaya çıkıyoruz.

Ligin en formda takımına karşı oynayacağız. Bu sezon maçların 75. dakikasından sonra 12 puan almışız. Bugün de bu zorlu maçta son düdüğe kadar taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Yol zor. Çok emek veriyoruz. Herkes fedakarlık yapıyor. Her maç zor. Ligin şu anki en formda takımıyla oynayacağız. Şu an bulunduğumuz nokta itibarıyla en iyisi biziz, bir takım kimliğiyle daha büyük adımlar atmak istiyoruz.

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