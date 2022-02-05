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Kouassi sabırsız

Yeni transfer Kouassi, Afrika Kupası'na gittiği için forma şansı bulamamıştı. Fildişi Sahilli oyuncunun hafta içerisinde takımla katıldığı çalışmaların ardından Kasımpaşa maçıyla birlikte 21 kişilik kadroda kendisine yer bulması bekleniyor. İkinci yarı da girebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Kouassi sabırsız
Yeni transfer Kouassi, Afrika Kupası'na gittiği için forma şansı bulamamıştı. Fildişi Sahilli oyuncunun hafta içerisinde takımla katıldığı çalışmaların ardından Kasımpaşa maçıyla birlikte 21 kişilik kadroda kendisine yer bulması bekleniyor. İkinci yarı da girebilir.
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