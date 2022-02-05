Bakasetas maç saatinde

Bakasetas'ın izolasyon süreci bugün bitiyor. Testi negatif çıkan Yunan oyuncunun bu süre içerisinde kendisine verilen özel program dahilinde evde çalışmalar yaptığı, kulüpten birçok spor aletinin de kendisine gönderildiği ifade edildi.
Bakasetas'ın izolasyon süreci bugün bitiyor. Testi negatif çıkan Yunan oyuncunun bu süre içerisinde kendisine verilen özel program dahilinde evde çalışmalar yaptığı, kulüpten birçok spor aletinin de kendisine gönderildiği ifade edildi. Ancak bir hafta takımdan ayrı çalışan 28 yaşındaki yıldız maça 11'de başlamazsa görev Yunus'un.