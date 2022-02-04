Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

Son dakika transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Trabzonspor, transferde karşı karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki dev kulübünün, Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 15:22
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor, 8 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

Trondsen sorununu çözemediği için yerli bir stoper almak zorunda kalan bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

AHMET AĞAOĞLU ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Ağaoğlu'nun Koç ile görüşmesinde Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Serdar Aziz'i istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

Serdar Aziz'in menajerinin kendilerine "Fenerbahçe ile sözleşme yenileme görüşmesi yapmadık" dediğini Ali Koç'a aktaran Ağaoğlu, "Serdar'la anlaşmayı düşünmüyorsanız bize verin. Bizde oynasın" dedi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

Ali Koç'un, İsmail Kartal ve Serdar Aziz'le birer görüşme yaparak son kararın vereceği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Bu arada gelecek sezon yeniden yapılanma içinde olan Beşiktaş'ın da Serdar Aziz'i rotasyonda düşündüğü öne sürüldü.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor