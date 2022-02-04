TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor Serdar Aziz için karşı karşıya!

Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor, 8 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor, 8 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Trondsen sorununu çözemediği için yerli bir stoper almak zorunda kalan bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı.
AHMET AĞAOĞLU ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Ağaoğlu'nun Koç ile görüşmesinde Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Serdar Aziz'i istediği öğrenildi.
Serdar Aziz'in menajerinin kendilerine "Fenerbahçe ile sözleşme yenileme görüşmesi yapmadık" dediğini Ali Koç'a aktaran Ağaoğlu, "Serdar'la anlaşmayı düşünmüyorsanız bize verin. Bizde oynasın" dedi.
Ali Koç'un, İsmail Kartal ve Serdar Aziz'le birer görüşme yaparak son kararın vereceği gelen bilgiler arasında.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Bu arada gelecek sezon yeniden yapılanma içinde olan Beşiktaş'ın da Serdar Aziz'i rotasyonda düşündüğü öne sürüldü.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Serdar Aziz, gol ve asist katkısı üretemedi.