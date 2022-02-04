TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Patric sesleri

Stoper takviyesi için son ana kadar hamle yapılacak. Birçok yerli savunmacı için temas kurulsa da istenen gelişme sağlanamadı. Yönetim rotasını yabancıya kırdı.

Trondsen'in ayrılma ihtimali karşısında bu bölge için arayış içerisinde olan bordo-mavililerin Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Patric'i gündemine aldığı iddia edildi. Ancak Trondsen'in ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Patric'in sezon sonu için de düşünülebileceği ifade edildi.



