TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Patric sesleri

Stoper takviyesi için son ana kadar hamle yapılacak. Birçok yerli savunmacı için temas kurulsa da istenen gelişme sağlanamadı. Yönetim rotasını yabancıya kırdı.
Stoper takviyesi için son ana kadar hamle yapılacak. Birçok yerli savunmacı için temas kurulsa da istenen gelişme sağlanamadı. Yönetim rotasını yabancıya kırdı.
Trondsen'in ayrılma ihtimali karşısında bu bölge için arayış içerisinde olan bordo-mavililerin Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Patric'i gündemine aldığı iddia edildi. Ancak Trondsen'in ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Patric'in sezon sonu için de düşünülebileceği ifade edildi.
28 yaşındaki sağ stoper Patric bu sezon Lazio ile 15 maça çıktı. İtalyan ekibinin formasını toplamda 140 kez giyen 28 yaşındaki yıldız İspanya doğumlu.
Lazio ile çıktığı 140 maçta iki gol atan ve dört de asist yapan Patric, uzun yıllar Barcelona B Takımı'nda top koşturdu. 1.84 boyundaki stoperin kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.