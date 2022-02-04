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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Patric sesleri

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 54 puanlı lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Görüştüğü yerli stoperlerde bir türlü istediğini elde edemeyen Fırtına, Trondsen’in ayrılma ihtimaline karşı Lazio’dan Patric’i listesine dahil etti. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Patric sesleri

Stoper takviyesi için son ana kadar hamle yapılacak. Birçok yerli savunmacı için temas kurulsa da istenen gelişme sağlanamadı. Yönetim rotasını yabancıya kırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Patric sesleri

Trondsen'in ayrılma ihtimali karşısında bu bölge için arayış içerisinde olan bordo-mavililerin Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Patric'i gündemine aldığı iddia edildi. Ancak Trondsen'in ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Patric'in sezon sonu için de düşünülebileceği ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Patric sesleri

28 yaşındaki sağ stoper Patric bu sezon Lazio ile 15 maça çıktı. İtalyan ekibinin formasını toplamda 140 kez giyen 28 yaşındaki yıldız İspanya doğumlu.

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