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Trabzonspor Djaniny için kararını verdi!

Trabzonspor haberleri: Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon başında bedelsiz gelen Djaniny Semedoi için Arap kulüplerinden gelen tekliflerle ilgili kararını verdi. Trabzonspor, yıldız futbolcuya gelen teklifleri reddetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor Djaniny için kararını verdi!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Djaniny Semedo'ya Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Sezon başında olduğu gibi menajerler vasıtasıyla yine Trabzonspor'un kapısı çalındı. Bordo-Mavili yönetim ise şampiyonluğa gidilen süreçte kesinlikle Djaniny'yi satmayacaklarını ve bu doğrultuda pazarlık dahi yapmayacaklarını iletti. Abdullah Avcı'nın kalan 15 lig maçı öncesi düzenli kullandığı hiçbir oyuncusunu bırakmak istemediği öğrenilirken, daha önce Hugo konusunda da net şekilde kapı kapatılmıştı.

1.5 YIL KONTRATI VAR

Muhtemel şampiyonluğun ardından sezon sonunda başta Djaniny olmak üzere Trabzonspor'un pek çok yıldızına teklifler gelmesi bekleniyor. Bordo- mavili kulüple 1.5 yıllık daha kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı forvet, Trabzonspor'a gelmeden Al Ahli forması giymişti.

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