Şubat ayı kritik

Lider Trabzonspor'u şubat ayında kritik maçlar bekliyor. Bordo-mavililer, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ardından Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyen Denizlispor ile oynayacak. 13 Şubat'ta bir maç eksiğiyle dokuz puan gerisinde olan en yakın rakibi Konyaspor ile Şenol Güneş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sonrasında Alanya ile deplasmanda üç puan savaşına girecek. Zorlu şubat ayı, iç sahadaki Kayserispor mücadelesiyle tamamlanacak.

KÜÇÜK YÖNETECEK

Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı. Yarın saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçını Zorbay Küçük yönetecek. Fırtına, Küçük ile bugüne kadar çıktığı sekiz maçta altı galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgi aldı.

RÖVANŞ ZAMANI

Lider Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, sahadan üç puanla ayrılması halinde tarihinde ilk kez altı maç üst üste galibiyet sevinci yaşama başarısı yakalayacak. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı İstanbul ekibi 4-3 kazanmıştı.