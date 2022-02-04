Paşa avcısı

Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar üç puan üzerine yapılırken, gözler yine muhteşem bir sezon geçiren Nwakaeme'de olacak. 2018-19 sezonu başında transfer edilen 32 yaşındaki sol kanat, dört yıldır bordo-mavili formayı giyerken, 130 resmi karşılaşmada 39 kez sahne aldı ve 36 da asist yaptı. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa filelerini altı kez sarstı ve Türkiye kariyerinin en fazla golünü İstanbul ekibine attı. Nwakaeme, Kasımpaşa'ya karşı altı resmi müsabakada forma giydi. Üç karşılaşmayı boş geçen Nijeryalı yıldız üç maçta ise ikişer kez sahne aldı.

İLK MAÇTA ASIST YAPTI

İlk yarıda 1-0 kazanılan Kasımpaşa sınavında Anastasios Bakasetas'a asist yapan Nwakaeme, geride kalan haftalara damga vuran isimlerden oldu. Bay Beyin, bu sezon forma giydiği 17 lig maçında bordo-mavililere altı gol ve yedi asistlik katkıda bulundu. Teknik direktör Abdullah Avcı, özel görüştüğü Nwakaeme'ye, "Senden beklentimizi biliyorsun. Kritik maça çıkıyoruz ve daha fazla sorumluluk almanı istiyorum. Sahada arkadaşlarını yönlendir ve elimize geçirdiğimiz fırsatları mutlaka golle sonuçlandıralım. Telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Herkes sonuna kadar savaşmalı" ifadesini kullandı.

GEÇEN SEZONU SOLLADI

Transfer olduğu 2018- 19 sezonunu 11 gol, 11 asistle tamamlayan Nwakaeme, 2019-20 sezonunda da görev yaptığı 43 maçta 14 gol, sekiz asiste imza atmıştı. 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 35 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlarken, yedi gol ve beş asist üretmişti.

ANTALYA'DA SAKATLANDI

Bu sezon deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçının 28. dakikasında sakatlanan Nwakaeme; Hatayspor, Altay ve Başakşehir sınavlarını kaçırmıştı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapan tecrübeli abidesi futbolcu, Andreas Cornelius'un kaydettiği galibiyet golünde asisti yapan isim olmuştu.

SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Nwakaeme, sağlık sorunları sebebiyle Sivasspor ve Giresunspor maçlarında takımdan ayrı kaldı. Son oynanan Galatasaray derbisinde ilk 11'deki yerini alan Nijeryalı süper yıldız, yarın da sahada olacak.