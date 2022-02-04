Haberler Trabzonspor Hamsik belirsizliği

Hamsik belirsizliği

Kasımpaşa maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Hamsik'in durumu net değil. İki oyuncunun henüz tam anlamıyla takımla birlikte çalışmalara başlamaması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, alternatif kadro üzerine düşünmeye başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Hamsik belirsizliği
Kasımpaşa maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Hamsik'in durumu net değil. İki oyuncunun henüz tam anlamıyla takımla birlikte çalışmalara başlamaması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, alternatif kadro üzerine düşünmeye başladı. İki futbolcu yetişmezse Yunus Mallı ile Siopis ilk 11'de görev yapacak.
DİĞER
Çocuk yıldız Ataberk Mutlu büyüdü!! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu’yu bir de şimdi görün!
Regaip Kandili dualarla idrak edildi: Vatandaşlar camilere akın etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor