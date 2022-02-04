Hamsik belirsizliği

Kasımpaşa maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Hamsik'in durumu net değil. İki oyuncunun henüz tam anlamıyla takımla birlikte çalışmalara başlamaması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, alternatif kadro üzerine düşünmeye başladı.
Kasımpaşa maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Hamsik'in durumu net değil. İki oyuncunun henüz tam anlamıyla takımla birlikte çalışmalara başlamaması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, alternatif kadro üzerine düşünmeye başladı. İki futbolcu yetişmezse Yunus Mallı ile Siopis ilk 11'de görev yapacak.