Başarının sırrı dayanışma

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, ortaya koydukları başarının birkaç nedenden dolayı sıradan olmadığını belirtti. Ağaoğlu, "Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı" dedi.

KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kovide yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun kovid testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" denildi.