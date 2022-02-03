VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

Trabzonspor , Süper Lig 'de 23 hafta sonunda topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor… Bordo-Mavililer en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde zirvede yer alıyor...

Takvim'in haberine göre; Karadeniz Fırtınası, VAR sisteminin Süper Lig 'de uygulanmaya başlamasından sonra yukarıya doğru tırmanışını sürdürdü. Bordo-Mavililer doğru yapılanma ve doğru transferlerle birlikte ezeli rakiplerine fark atmış durumda.

Süper Lig'de VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) uygulaması 2018-2019 sezonundan bu yana uygulanmaya başlandı. Bu tarihten sonra 4 büyüklerin topladığı puanlara bakıldığında ilginç bir istatistik ortaya çıktı.