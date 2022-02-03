Haberler Trabzonspor VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 54 puanlı lideri Trabzonspor'un istatistiği dikkat çekti. Fırtına, VAR sisteminin Süper Lig'de uygulanmaya başlamasından sonra yukarıya doğru tırmanışını sürdürdü. VAR sonrası Trabzonspor İstanbul ekiplerinin önünde liderliğini sürdürdü. İşte VAR sonrası 4 büyüklerin puan durumu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 19:46
VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

Trabzonspor, Süper Lig'de 23 hafta sonunda topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor… Bordo-Mavililer en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde zirvede yer alıyor...

VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

Takvim'in haberine göre; Karadeniz Fırtınası, VAR sisteminin Süper Lig'de uygulanmaya başlamasından sonra yukarıya doğru tırmanışını sürdürdü. Bordo-Mavililer doğru yapılanma ve doğru transferlerle birlikte ezeli rakiplerine fark atmış durumda.

VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) uygulaması 2018-2019 sezonundan bu yana uygulanmaya başlandı. Bu tarihten sonra 4 büyüklerin topladığı puanlara bakıldığında ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

Şu anda lider durumda bulunan Bordo-Mavililer, VAR sonrası toplanan puanlara bakıldığında da zirveyi kimseye kaptırmadı.

VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

VAR sonrası Trabzonspor ligde 253 puan topladı... Onu 247 puanla Beşiktaş takip etti. Galatasaray, VAR'ın hayatımıza girmesinden sonra 236 puan çıkardı. Fenerbahçe ise 218 puanda kaldı.

VAR sonrası lider Trabzonspor! İşte dikkat çeken istatistik

VAR SONRASI PUAN DURUMU

Trabzonspor 253 puan

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor