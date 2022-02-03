Şampiyon olacağız

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik, taraftardan gelen soruları yanıtladı. Bir taraftarın "Sezon sonu kolbastı oynayacak mısın?" sorusunu "Henüz daha ligin yarısına geldik ama ligdeki gidişatımız hepimizi mutlu ediyor ve hepimiz umuyoruz ki finalde de ligi kazanacağız. Şampiyon olursak 61 numarayı dövme yaptıracağım" diyerek cevapladı. 34 yaşındaki Slovak orta saha, 17 numaralı formayı giymesinin sebebini şu şekilde açıkladı: "17 numarayı tercih etmemin sebebi, doğum tarihim. 27.07.1987. Hepsinin ortalarda bir 7 rakamı bulunuyor."

BENİM STİLİM BU

Saç sitilini beğenip beğenmediği ve yakınlarından tepki alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine de Hamsik, "Bu benim stilim. Gençliğimden beri bu şekilde ve bu benim totemim gibi. Herkes Hamsik'i bu saç tarzıyla tanıyor. Futbol kariyerimi sonlandırdıktan sonra belki başka bir şey bulmam gerekebilir" dedi.

TARAFTARIMIZ ÇOK TUTKULU

Hamsik, gençlere sıkı çalışmalarını tavsiye ederek, "Bence eğer çalışır ve hayalleriniz için mümkün olan her şeyi yaparsanız bunun ödülünü sonunda alırsınız. 34-35 yaşındayım neredeyse ama her zaman öncesinden daha iyi olmak için çalışıyorum. Trabzon taraftarının tutkusunu seviyorum. Futbol için yaşıyorlar. Bu, oyuncular için harika. Sahip olduğunuz bu tutkuyu sahada hissedebiliyoruz" ifadelerini kullandı.