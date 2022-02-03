TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı: Önemli bir eşikteyiz

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı olağanüstü hal ilan etti.

Art arda aldığı galibiyetlerle son haftaların flaş takımı olan Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeleri gerektiğini dile getiren başarılı çalıştırıcının, futbolcularına, "Ligde en önemli eşikteyiz. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gereken maçlar oynayacağız. Sahamızda taraftarımızın desteği ile hem güzel bir oyun oynamak hem de üç puanı alan taraf olmak için de başlama düdüğünden bitişine kadar bütün gücümüzle mücadele etmemiz şart" dediği belirtildi.