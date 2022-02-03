Lider Trabzonspor, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. İngiliz The Analyst de Fırtına'nın bu sezon durdurulamayacağını yönelik geniş bir haber yaptı. İşte o haberin detayları: "Süper Lig'deki 63 şampiyonun 57'si 'üç büyük'ten biri (% 90) olurken, G.Saray (22), F.Bahçe (19) ve Beşiktaş (16) kez mutlu sona ulaştı. Bu giriş size Türkiye'nin en büyük üç kulübünün önemini anlamanız için yeterli bir genel bakış sunacaktır. Ama bu yıl bu üçünden hiçbiri şampiyonluk için iddialı değil. Lider Trabzon ikinci sıradaki Konyaspor'un tam dokuz puan önünde.

HÜCUM HATTI ÇOK GÜÇLÜ

23 maçta 54 puan alan Trabzonspor, 1995-96'dan (57 puan) sonraki en iyi performansı sergiliyor. O sezon şampiyonluğu F.Bahçe'ye kaptırmışlardı. Bu sezon 9. haftadan itibaren liderliği aldılar ve bırakmadılar. Üç büyükler ne kadar kötü olsalar da Trabzonspor'un başarısı hafife alınmamalı. Hücum eden üçlü Nwakaeme (altı gol, yedi asist), Bakasetas (sekiz gol, dört asist) ve Cornelius'un (11 gol, bir asist) sahadaki performansı, şampiyonluk kazanmalarında kilit rol oynayacak. Trabzonspor şu anda durdurulamaz görünüyor."