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15 haftadır zirvede

Karadeniz devi Süper Lig'de 15 haftadır liderliğini sürdürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
15 haftadır zirvede

Karadeniz devi Süper Lig'de 15 haftadır liderliğini sürdürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı. Trabzonspor, ligin 23. haftası sonunda 54 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi bir maç eksiği olan İttifak Holding Konyaspor'un ise 45 puanı bulunuyor. Ligde 15 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 15 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor.

SÜRPRİZE YER YOK

Süper Lig'de bu sezon 23 maçta 16 galibiyet, altı beraberlik ve bir mağlubiyet alan Trabzonspor 41 gol atıp kalesinde 17 gol gördü. 54 puanla lider olan bordo-mavili takımı rakiplerinden ayıran en büyük özelliğinin başında ise sürpriz gollere yer vermemesi. Fırtına, müsabakaların son 20 dakikalık bölümünde kalesinde sadece bir gol gördü. Antalya sınavının 74. dakikasında Dorukhan kendi kalesine attı.

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