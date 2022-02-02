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Trabzonspor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 17:15
Trabzonspor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da antrenman yapan bordo mavili oyuncular, teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo mavililer, 5 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmanın hazırlıklarına 3 Şubat Perşembe yapılacak idmanla devam edecek.

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