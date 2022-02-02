TRABZONSPOR HABERİ - Marek Hamsik taraftara söz verdi! "Şampiyon olursak..."

"GİDİŞATIMIZ HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR"

İtalyan ekibi Napoli'de 12 yıl forma giyen ve o dönemdeki performansıyla adını dünyaya duyuran yıldız oyuncuya bir taraftar da her iki kulübün benzerlikleri ile o dönemde yaşayamadığı şampiyonluğu Trabzonspor'da yaşaması sorusunu yöneltti. Hamsik bu soruya "Şehirler birbirine benziyor ve bu da beni mutlu ediyor. Çünkü ben de bunu seviyorum. Henüz daha ligin yarısına geldik ama ligdeki gidişatımız hepimizi mutlu ediyor ve hepimiz umuyoruz ki finalde de ligi kazanacağız" yanıtını verdi.