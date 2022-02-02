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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncuları uyarı! "Motive kalın çünkü..." (TS spor haberi)

Üç Büyüklere tarihi fark atan Trabzonspor'da usta çalıştırıcı Avcı dizginleri hiç bırakmıyor. Avcı "Her hafta kazanarak ligin boyunu kısaltacağız. Motive kalın çünkü ligde kolay maç yok" dedi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncuları uyarı! "Motive kalın çünkü..." (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'de 54 puanla lider durumda. En yakın takipçisi olan ve 1 maçı eksik Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor. Ligin doğal şampiyonluk adayları olan İstanbul'un Üç Büyüklerine ise tarihi fark attı. Fırtına, Fenerbahçe'nin 17, Beşiktaş'ın 18, Galatasaray'ın ise 27 puan önünde yer alıyor. Bu durumun futbolcuları rehavete sokmaması için de teknik direktör Abdullah Avcı idmanlarda öğrencileriyle sık sık motivasyon konuşması gerçekleştiriyor. Her konuşmasında "Henüz bir şey kazanmadık. Daha yolumuz var" diyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncuları uyarı! "Motive kalın çünkü..." (TS spor haberi)

RAKİBE SAYGI DUYUN

Abdullah Avcı, bordo-mavili oyunculara yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sezonun bu bölümüne kadar işler genel olarak bizim istediğimiz gibi gitti. Ancak bu durum kimseyi rehavete sokmasın. Önümüzde kazanmamız gereken karşılaşmalar var. Bizler bu maçları kazandıkça ligin boyu kısalacak. Bu camia şampiyonluğu çok istiyor. Aklınızda sürekli sizi destekleyen, o şampiyonluğu isteyen taraftarlar olsun. Onlar bize inanıyorlar. Bize inananları mutlu etmek zorundayız. Kolay maç yok. Her rakibe saygı duyun."

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncuları uyarı! "Motive kalın çünkü..." (TS spor haberi)

FUTBOLCULARLA TEMAS YASAK

Son dönemde artan COVİD 19 vakaları ve mevsimsel hastalıklar sebebiyle tesislerde olağanüstü hal ilan edildi. Basın mensuplarının tesislere girişi yasaklandı. Görevli personelin de bordo-mavili oyuncularla teması minimum seviyeye indirildi. Şampiyonluk yolunda kritik viraja girilmişken Fırtına, özellikle koronavirüs yüzünden oyuncularının eksilmesini istemiyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncuları uyarı! "Motive kalın çünkü..." (TS spor haberi)

KISA KISA

Kadınlar Ligi'nde bugün derbi maçı var. B Grubu'nda Trabzonspor saat 12.00'de G.Saray'ı konuk edecek.

Çaykur Rize Başkanı Tahir Kıran "Trabzon bizi isteyerek düşürdü diye bir şey yok. Ne idüğü belirsiz futbolcular bu iki şehri birbirine düşürdü" dedi.

Eşi doğum yaptığı için Abdullah Avcı'dan aldığı özel izinle İtalya'ya giden Bruno Peres moralli döndü.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı biletlerin yüzde 80'i satıldı. Geriye 6500 civarı satılmamış bilet kaldı.

Süper Lig'de bu sezon en fazla gol fırsatı yaratan oyuncular listesinde Trabzonsporlu Edin Visca (11) lider.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncuları uyarı! "Motive kalın çünkü..." (TS spor haberi)

GENÇLERE YAKIN İLGİ

Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, ara transfer döneminde transfer edilen gençlerle yakından ilgileniyor. Altınordu'dan gelen Enis Destan ile Bursaspor'dan kadroya katılan Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in uyum sürecinin kısalması için elinden geleni yapıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncuları uyarı! "Motive kalın çünkü..." (TS spor haberi)

BU HAFTA YETİŞEBİLİR

Abdülkadir Ömür'ün hafif sakatlığı devam ediyor. Abdullah Avcı da onun durumunu yakından takip ediyor. Sağlık heyeti, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu, Kasımpaşa mücadelesine yetiştirmek için maksimum çaba sarf ediyor.

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