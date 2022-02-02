TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan oyuncuları uyarı! "Motive kalın çünkü..." (TS spor haberi)

Trabzonspor , Süper Lig'de 54 puanla lider durumda. En yakın takipçisi olan ve 1 maçı eksik Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor. Ligin doğal şampiyonluk adayları olan İstanbul'un Üç Büyüklerine ise tarihi fark attı. Fırtına, Fenerbahçe'nin 17, Beşiktaş'ın 18, Galatasaray'ın ise 27 puan önünde yer alıyor. Bu durumun futbolcuları rehavete sokmaması için de teknik direktör Abdullah Avcı idmanlarda öğrencileriyle sık sık motivasyon konuşması gerçekleştiriyor. Her konuşmasında "Henüz bir şey kazanmadık. Daha yolumuz var" diyor.

RAKİBE SAYGI DUYUN



Abdullah Avcı, bordo-mavili oyunculara yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sezonun bu bölümüne kadar işler genel olarak bizim istediğimiz gibi gitti. Ancak bu durum kimseyi rehavete sokmasın. Önümüzde kazanmamız gereken karşılaşmalar var. Bizler bu maçları kazandıkça ligin boyu kısalacak. Bu camia şampiyonluğu çok istiyor. Aklınızda sürekli sizi destekleyen, o şampiyonluğu isteyen taraftarlar olsun. Onlar bize inanıyorlar. Bize inananları mutlu etmek zorundayız. Kolay maç yok. Her rakibe saygı duyun."



