Son saniyede büyük sevinç

Bordo-mavililerin dünkü idmanının sonunda çift kale maç oynandı. Mini turnuvada sarı yelekliler son saniye golüyle şampiyonluğa ulaştı. Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, Enis Destan, Murat Cem Akpınar, Erce Kardeşler ve Manolas Siopis'ten oluşan takım çılgın bir sevinç yaşadı.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam etti. Bordo-mavililer dünkü idmanda kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.