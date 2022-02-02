Haberler Trabzonspor Hedef maçlar için hazırlar

Hedef maçlar için hazırlar

Lider, 7 gün içinde en yakın 2 takipçisiyle karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Hedef maçlar için hazırlar

Lider Trabzonspor'u şubat ayında kritik maçlar bekliyor. Bordo-mavililer, 5 Şubat'ta 5'te 5 yaparak küme düşme hattından çıkan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ardından Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyen Denizlispor ile oynayacak. 13 Şubat'ta 1 maç eksiğiyle 9 puan gerisinde olan en yakın rakibi Konyaspor ile Şenol Güneş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sonrasında bordo-mavililer, çalıştırdığı takımlara dominant bir futbol oynatan Francesco Farioli'nin Alanyaspor'u ile deplasmanda 3 puan savaşına girecek. Zorlu şubat ayı, iç sahadaki Kayserispor mücadelesiyle tamamlanacak. Abdullah Avcı takımını bu maçlar için hazırlıyor.

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