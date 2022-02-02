Haberler Trabzonspor FIFA’dan para gelecek

FIFA’dan para gelecek

Trabzonspor'un hücumdaki önemli kozlarından Djaniny Semedo, Afrika Kupası'na katılmak için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na gitmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
FIFA’dan para gelecek
Trabzonspor'un hücumdaki önemli kozlarından Djaniny Semedo, Afrika Kupası'na katılmak için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na gitmişti. Ancak burada bir sakatlık yaşamıştı. Tecrübeli forvet oyuncusunun sakatlık süresi 1 ayı geçtiği için bordo-mavili kulübün tazminat alma hakkı doğdu. Karadeniz ekibi, TFF'ye başvurdu. Djaniny'nin 1 aylık maaşı olan 150 bin euro (2 milyon 259 bin TL) TFF aracılığıyla FIFA'dan tahsil edilecek. 30 yaşındaki forvet, bordo-mavili formayla 51 resmi maça çıktı. 15 gol attı, 5 defa da asist yaptı.
DİĞER
Esra Erol’da Türkiye’nin gündemine oturan olayda yeni gelişme! Esra Erol’un çabaları sonuç verdi!
İzmir'de yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor