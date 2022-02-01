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Trabzonspor'da sıra Aral Şimşir'e geldi

Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonluk için tecrübeye, gelecek için gençlere yatırım yapan Fırtına, Aral için son hamlesini yapacak. Trabzonspor, 19 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaştı. Midtjylland ile görüşmeler ise devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'da sıra Aral Şimşir'e geldi

Lider Trabzonspor ara transfer döneminde nokta atışı transferler yapmıştı. Sıra uzun süredir pazarlıkların sürdüğü Aral Şimşir'e geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı gelecek sezonları da düşünerek 19 yaşındaki genç hücum oyuncusunu mutlaka kadroda görmek istiyor. Önemli bir yetenek olan Aral ile el sıkışıldı. Aral, genç oyuncuların gelişimine büyük önem veren Abdullah Avcı'nın öğrencisi olmak için hevesli. Aral iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Trabzonspor'da sıra Aral Şimşir'e geldi

BONSERVİS PAZARLIĞI

Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile anlaştı ancak kulübü Midtjylland ile henüz uzlaşamadı. Karadeniz temsilcisi bu transfer için 1 milyon euro civarı bir bonservis ödemeyi planlıyor. Danimarka temsilcisi ise kapıyı 2.5 milyon euro'dan açıp, rakamı biraz geriye çekmişti. Trabzonsporlu idareciler kısa sürede Aral için son bir çıkarma daha yapacak. Genç yıldızın da gönlünün bordo-mavili renkler için çarptığını bilen Midtjylland'ın inadı kırılmaya yakın.

Trabzonspor'da sıra Aral Şimşir'e geldi

HEM TEKNİK HEM GÜÇLÜ

Aral Şimşir, büyük bir potansiyele sahip. Trabzonspor bu oyuncuyu renklerine bağlayarak gelecek yılları sağlama almayı planlıyor. 19 yaşındaki oyuncu güçlü fiziğini, eşsiz tekniğiyle birleştiriyor, bu da onu durdurulmaz kılıyor.

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