Trabzonspor'da sıra Aral Şimşir'e geldi

Lider Trabzonspor ara transfer döneminde nokta atışı transferler yapmıştı. Sıra uzun süredir pazarlıkların sürdüğü Aral Şimşir 'e geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı gelecek sezonları da düşünerek 19 yaşındaki genç hücum oyuncusunu mutlaka kadroda görmek istiyor. Önemli bir yetenek olan Aral ile el sıkışıldı. Aral, genç oyuncuların gelişimine büyük önem veren Abdullah Avcı'nın öğrencisi olmak için hevesli. Aral iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile anlaştı ancak kulübü Midtjylland ile henüz uzlaşamadı. Karadeniz temsilcisi bu transfer için 1 milyon euro civarı bir bonservis ödemeyi planlıyor. Danimarka temsilcisi ise kapıyı 2.5 milyon euro'dan açıp, rakamı biraz geriye çekmişti. Trabzonsporlu idareciler kısa sürede Aral için son bir çıkarma daha yapacak. Genç yıldızın da gönlünün bordo-mavili renkler için çarptığını bilen Midtjylland'ın inadı kırılmaya yakın.