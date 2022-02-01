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Bakasetas'ın yerine Yunus Mallı

Ara transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncu müthiş bir sıçrama yaptı. İlk 11’i zorluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Bakasetas'ın yerine Yunus Mallı

Bordo-mavili ekibe büyük umutlarla gelen Yunus Mallı bir türlü beklenilen seviyeye çıkamamıştı. Genellikle yedek oturan 29 yaşındaki futbolcunun bu devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Hücum hattında yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle forma bulan tecrübeli isim şansını iyi kullandı. Yaptığı bu sıçrama sonrasında Abdullah Avcı, tecrübeli ismin kendileriyle devam etmesini istedi. Yunus bu hafta da 11'i zorluyor. Takımın beyni Marek Hamsik sakat, Anastasios Bakasetas da hastalığı sebebiyle forma giyemeyecek. Gözler Yunus Mallı'ya çevrildi.

SİFTAH YAPAMADI

YUNUS Mallı, bordo-mavili formayı 20 defa taşıdı. Henüz golü ve asisti yok. Tecrübeli yıldız bir an önce istatistik kağıdını doldurmak istiyor.

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