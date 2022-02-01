Avcı idmanda stratejik davrandı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın en büyük endişesi rehavet. Usta çalıştırıcı buna karşılık tüm önlemlerini alıyor. Oyuncularıyla bire bir konuşarak onları sezonun kalanına motive ediyor. As oyuncuları zaman zaman yedek takımda oynatarak 'kimsenin forması garanti değil' mesajı veriyor.

KEYİFLİ İDMAN

Fırtına, milli ara sonrasında Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordomavililer bir hayli hırslı. Başarılı çalıştırıcı da öğrencilerinin isteğinin bu kadar yüksek olmasından dolayı memnun.