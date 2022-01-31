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Trabzonspor'un istediği Kaan Ayhan için karar verildi!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lider iTrabzonspor transferde dur durak bilmiyor. Stoper takviyesi yapmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer milli futbolcu Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı. İtalyan ekibi Sassuolo, Kaan Ayhanla ilgili kararını verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un istediği Kaan Ayhan için karar verildi!

Trabzonspor'da stoper transferi için en çok istenilen isimlerden birisi olan Kaan Ayhan için geçen cumartesi son bir görüşme daha yapıldı. Ancak bugüne kadar sert tavrından bir türlü geri adım atmayan İtalyan kulübü Sassuolo, bordo-mavililere yine olumsuz yanıt verdi.

KAAN DA İSTİYORDU

Sabah'ta yer alan haberde; milli oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini belirten İtalyan ekibi, satışı için ise 8 milyon Euro'luk talebini yineledi. Kaan Ayhan da kulübünü ikna edemezken, İtalyanlar ile 8 Şubat'ta bitecek olan ara transferde bir görüşme daha yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Trabzonspor cephesi ise Kaan 27 yaşındaki stoper için şartları gerçekten zorladıklarını ancak bu rakamların üzerine çıkamayacaklarını belirtti.

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