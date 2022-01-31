Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın bonservisini beliledi! Teklif gelirse...

Geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı'nın transferi ile kasasına 17 milyon euro kazandıran Trabzonspor, bu yılda gelecek olan tekliflerle kazanç sağlamak istiyor. Özellikle kaptan Uğurcan Çakır olmak üzere, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Cornelius, Dorukhan ve Nwakaeme gibi oyuncularının Avrupa'nın çeşitli kulüpleri tarafından mercek altına alınırken, Bordo-Mavili ekip gelecek teklifler tek elden yürütülecek.

DAHA DİKKATLİ OLUNACAK

Yönetim kurulu tarafından başkan Ahmet Ağaoğlu'na tam yetki verilirken gelen teklifler dikkatle incelenecek. Geçen sene Abdulkadir Ömür için gelen 20 milyon euroluk teklifi geri çeviren Ağaoğlu, bu sefer ayrıntılı bir şekilde inceleyerek teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda karar verecek.