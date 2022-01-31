TRABZONSPOR HABERLERİ: Kouassi geliyor

Bordo-mavililer, Gervinho sezonu kapatınca devre arasında kanat arayışlarına girmişti. Evrard Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Edin Visca kadroya dahil olmuştu. Yusuf ve Visca, Karadeniz ekibinin formasını giyerken Kouassi, Fildişi Sahilleri ile Afrika Kupası'nda boy gösterdiği için henüz oynayamamıştı. Fildişi, Mısır'a elenince 27 yaşındaki futbolcunun durumu da netleşti. Her iki kanatta ve yardımcı forvet oynayabilen Kouassi bugün Trabzon'da olacak. Coronavirüs testine girecek olan başarılı hücum oyuncusunun Kasımpaşa maç kadrosunda olması bekleniyor. Abdullah Avcı onu kulübede başlatacak, duruma göre sahaya sürecek.

Kouassi, Wuhan, Hadjuk Split ve Shanghai'de forma giydi. 226 maçta 77 gol, 41 asistle oynadı. 118 gole direkt etkisi oldu.