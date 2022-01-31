Ciddi ve disiplinli

Trabzonspor'un başarısındaki en büyük mimarlardan olan teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşılaşmasından başlayarak yine sahada aynı ciddiyet ve disiplini görmek istiyor. Usta çalıştırıcı idmanlarda da sık sık bu iki kelimeye vurgu yapıyor. Deneyimli teknik adam "Bugüne kadar çok şey başardınız. Ancak unutmayın. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Evet iyi gidiyoruz ancak önemli olan sonunu da getirebilmek. Kasımpaşa maçıyla beraber sizlerden isteğim sahada aynı hırsı görmek. Puan kaybını kabullenmeyen, geri düşse bile pes etmeyen, öne geçerse farkı açmaktan vazgeçmeyen takımımı görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.