Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Trabzon mitinginde vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan, Trabzonsporlular'a bir de müjde verdi.

Trabzonlular ve Trabzonspor arasında güçlü bir bağ olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Buradan bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Trabzon'umuzun, Trabzonsporlu taraftarların tek yürek olduğu, zaferlerle dolu şanlı tarihinin yazıldığı, Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız Millet Bahçesi'nin ikinci etabında tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Trabzonspor'umuzun başarılarının, zaferlerinin tüm ziyaretçilere gösterileceği 'Trabzonspor zaman tünelini' kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanları, fuaye alanı, 4 boyutlu salonu, hatıra ve hediyelik eşya mağazaları olacak. Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak şehrimizin ziyaretçilerine, misafirlerine gösterilecek. Şehrimiz ve Trabzonspor'umuz açısından vizyon projesi olacak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."