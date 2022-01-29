Trabzonspor'da imza şov!

Süper Lig'de açık farkla lider durumda bulunan Trabzonspor devre arasında 8 ismi kadrosuna katmıştı. Edin Visca ve Jean Evrard Kouassi haricindeki 6 futbolcu Tymoteuzs Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen dün kendilerini resmen bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladılar. Gövde gösterisine dönen törende konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu genç arkadaşlarımız Trabzonspor ailesinin birer parçası oldular. Yetenek ve kabiliyetlerine çok çalışmayı da ekleyecekler" ifadelerini kullandı.

OYUNCULAR ÇOK MUTLU

Başkan Ahmet Ağaoğlu, sadece bu yılın değil, gelecek sezonların da kadrosunu kurduklarını belirtip hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ağaoğlu "Trabzonspor'un başarılı olması ülke futbolunun başarılı olması demek. Neticede Türk futbolunu layık olduğu noktaya, Avrupa'da örnek bir noktaya getirmek için çaba sarf edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da hep birlikte şampiyonluk kupasını kaldırmayı Allah bize nasip eder" diye konuştu. İmza töreninde Fırtına'nın yeni oyuncularının gözleri parlıyordu. Özellikle genç isimler bir hayli heyecanlıydı.

3166 FOMA SATTI

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, her imza töreni sonrasındaki gibi yine futbolculara forma sattı. İşte rakamlar:

Yusuf Erdoğan 1461

Puchacz 1461

Enis Destan 61

Batuhan Kör 61

Kerem Şen 61

Taha Altıkardeş 61

ENİS DESTAN: HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

"Altınordu kulübü başkanı Seyit Mehmet Özkan'a ve hocamız Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Sizlere, Abdullah Avcı hocam ve ekibine, buraya geldiğim andan itibaren beni kendi oğulları gibi gören şanlı taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda şanlı taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlayacağız."

BATUHAN KÖR: HAYAL GERÇEKLEŞTİ

"Bugünlere gelmemizde büyük emek veren Bursaspor kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük emek verdiler. Memleketimin takımına geldiğim için çok mutluyum. Bu şanlı forma için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir hayaldi, gerçek oldu."

YUSUF ERDOĞAN: GERİ DÖNMEK HAYALİMDİ

"Şu anda yanımda oturan genç oyuncular kadar heyecanlıyım. İçimde 1461 Trabzon'dan Trabzonspor'a çıkmış bir Yusuf heyecanı var. 4.5 yıl önce ağlayarak ayrılmıştım. Büyük camiadan ayrıldıktan sonra dönmek zordur. Geri dönmek hayalimdi."

PUCHACZ: BİZE HER YER TRABZON

"Bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim andan itibaren herkes bana çok iyi davrandı. Bu yıl hepimiz için özel bir yıl olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum. Bize her yer Trabzon.''

KEREM ŞEN: HEYECANLI VE MUTLUYUM

"Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Buralarda gelmeme katkı sağlayan Bursaspor'a çok teşekkür ediyorum, kariyerimizin başında bize güvenip yatırım yapan Trabzonspor'a teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk gelir. Ben burada olduğum için mutluyum."

TAHA ALTIKARDEŞ: ŞİMDİ SAVAŞMA VAKTİ

"Trabzonspor'un ağırlığını ve büyüklüğünü biliyorum. Artık Trabzonspor için savaşma vakti. Bursaspor kulübüne de teşekkür etmek istiyorum bizim için katkıları çok fazlaydı"