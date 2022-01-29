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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın sırrı iletişim!

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla deviren ve 54 puanla zirvede yer alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı esiyor. Usta çalıştırıcı geldiğinden bu yana oyuncularıyla müthiş iletişim kurdu. Bire bir toplantılarla onları motive ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın sırrı iletişim!

Trabzonspor'un başarısının altında Abdullah Avcı'nın rolü büyük. Deneyimli teknik adam sadece saha içini iyi yönetmekle kalmıyor aynı zamanda dışarıda da müthiş işler yapıyor. Taktiksel yeteneği ve maç önü analizleriyle adeta ders veren Avcı öğrencileriyle kurduğu iletişimle de takdir topluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın sırrı iletişim!

Abdullah Avcı geldiği günden bu yana öğrencileriyle bire bir temas kurarak onların hem sorunlarını hem fikirlerini dinliyor hem de karşılaşmalar için motive ediyor. Sıkıntılı bir süreçte 10 Kasım 2020 tarihinde Fırtına'nın başına gelen Avcı 444 günde bordo-mavilileri dipten alıp zirveye kadar taşıdı. Müzeye bir de Süper Kupa'yı taşımayı başardı.


TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın sırrı iletişim!

YENİ TRANSFERLERE PROJESİNİ ANLATIYOR

Abdullah Avcı takımın transfer politikasında da önemli rol üstleniyor. Başarılı çalıştırıcı, yönetimin görüştüğü isimlerle telefon görüşmesi yapıyor. Onlara kulübün projelerini, Trabzonspor'un hedefini, profilini anlatarak ikna ediyor. Transfer edilecek oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerini bir bir kaldırıyor.

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