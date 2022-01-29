TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın sırrı iletişim!

Trabzonspor 'un başarısının altında Abdullah Avcı 'nın rolü büyük. Deneyimli teknik adam sadece saha içini iyi yönetmekle kalmıyor aynı zamanda dışarıda da müthiş işler yapıyor. Taktiksel yeteneği ve maç önü analizleriyle adeta ders veren Avcı öğrencileriyle kurduğu iletişimle de takdir topluyor.

Abdullah Avcı geldiği günden bu yana öğrencileriyle bire bir temas kurarak onların hem sorunlarını hem fikirlerini dinliyor hem de karşılaşmalar için motive ediyor. Sıkıntılı bir süreçte 10 Kasım 2020 tarihinde Fırtına'nın başına gelen Avcı 444 günde bordo-mavilileri dipten alıp zirveye kadar taşıdı. Müzeye bir de Süper Kupa'yı taşımayı başardı.





