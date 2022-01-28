Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Gervinho'nun sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor'da Gervinho'nun sözleşmesi feshedildi!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Gervinho'nun sözleşmesi feshedildi. Bordo-mavililer resmi sitesinden yaptığı açıklamada, karşılıklı anlaşarak kontratın sonlandırıldığını belirtti ve 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 16:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 16:08
Trabzonspor'da Gervinho'nun sözleşmesi feshedildi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Gervinho'nun sözleşmesi feshedildi. Bordo-mavililer resmi sitesinden yaptığı açıklamada, karşılıklı anlaşarak kontratın sonlandırıldığını belirtti ve 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur.

DİĞER
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'dan kızı ile paylaşım "Sabah güneşim evimizin neşesi"
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi o anlar ortalığı yıktı geçti! 'Kerem arabesk tarafımı komik buluyor' demişti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor