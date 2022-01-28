Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Aral Şimşir’de geri sayım! Trabzonspor... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERİ: Aral Şimşir’de geri sayım! Trabzonspor... (TS spor haberi)

Devre arası transfer döneminin açık ara en hızlı ekibi olan Trabzonspor, Midtjylland ekibinden Aral Şimşir için teklifini yöneltmişti. 19 yaşındaki Aral için Midtjylland’ın kararı bekleniyor. Fırtına “Fiyat artırın” önerisini reddetmişti. Genç hücumcu ise sabırsız. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Aral Şimşir’de geri sayım! Trabzonspor... (TS spor haberi)

Devre arası transfer döneminin açık ara en hızlı ekibi olan Trabzonspor, Midtjylland ekibinden Aral Şimşir için teklifini yöneltmişti. 19 yaşındaki hücum oyuncusu için Danimarka ekibiyle prensip anlaşmasına da varılmıştı. Ancak son anda Kuzey kulübünün fiyat artırma isteği sebebiyle transferin önü tıkanmıştı. Bordo-mavili idareciler Midtjylland'ın fiyatı yükseltme isteğini olumsuz yanıtladı ve "İlk ve tek teklifimiz budur" cevabını verdiler. Danimarka temsilcisi, Trabzonspor'un önerdiği rakamı kabul ederse transfer gerçekleşecek. Genç futbolcu da bir an önce bordo-mavili formayı giymek istiyor, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

DİĞER
Son dakika: Devre arasında Süper Lig'i karıştıracak bomba patlıyor! Emre Belözoğlu Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti…
İzmir'de göçmen kaçakçısı yüzünü gizlese de polisten kaçamadı! Yüzündeki küçücük yara izi ele verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor