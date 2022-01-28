TRABZONSPOR HABERİ: Aral Şimşir’de geri sayım! Trabzonspor... (TS spor haberi)

Devre arası transfer döneminin açık ara en hızlı ekibi olan Trabzonspor, Midtjylland ekibinden Aral Şimşir için teklifini yöneltmişti. 19 yaşındaki hücum oyuncusu için Danimarka ekibiyle prensip anlaşmasına da varılmıştı. Ancak son anda Kuzey kulübünün fiyat artırma isteği sebebiyle transferin önü tıkanmıştı. Bordo-mavili idareciler Midtjylland'ın fiyatı yükseltme isteğini olumsuz yanıtladı ve "İlk ve tek teklifimiz budur" cevabını verdiler. Danimarka temsilcisi, Trabzonspor'un önerdiği rakamı kabul ederse transfer gerçekleşecek. Genç futbolcu da bir an önce bordo-mavili formayı giymek istiyor, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.