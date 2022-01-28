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Şampiyon olacağız

Marek Hamsik, Slovakya basınına konuştu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız şu ifadeleri kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Şampiyon olacağız
Marek Hamsik, Slovakya basınına konuştu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor'a imza attığım için çok mutluyum. Kulüpteki durumum iyi ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum. Burada her şey harika. Napoli ile karşılaştırılabilir çünkü Trabzon'da da insanlar futbolla yaşıyor. Taraftar müthiş bir atmosfer oluşturuyor. Bu bana çılgınca geliyor. Yaşanan hiçbir şeyi kaçırmıyorum ve çok mutluyum. Trabzonspor taraftarının kalbine bu kadar çabuk ulaştığım için mutluyum."
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