Efsaneler o kupayı bekliyor

ALİ KEMAL DENİZCİ:
Bir nesil Trabzonspor şampiyonluğu göremedi. Onların yüzlerinin gülmesini istiyorum. Biz zamanında bir hegemonyayı yıkmıştık. Şu anda da herkes gülüyor ya. Bu en güzel duygu.
NECMİ PEREKLİ:
Lige iddialı başlayan takımları gördükten sonra Trabzonspor'un şampiyonluğa ne kadar yaklaştığını daha iyi kestirebiliyoruz. Biz kazandıkça onlar psikolojik olarak geriliyor. Fırtına uzun yıllar şampiyonluğu bırakmaz.
TURGAY SEMERCİOĞLU:
15 yıl Trabzonspor'da top oynadım. 2. Lig dahil 7 şampiyonluk yaşadım. İstanbul'un elinden şampiyonluk almak o dönem hayal bile edilmezdi. Bu takım da çok iyi. O sene bu sene.
NECATİ ÖZÇAĞLAYAN:
Yıllarca olmayacak şeyler oldu, şampiyonluklar gitti. Ama bu sezon her şey güzel gidiyor. Futbolcular, teknik heyet, yönetim uyumlu çalışıyor. Taraftar sahip çıkıyor. Bu şampiyonluğu sonuna dek hak ediyoruz.
HÜSEYİN TOK:
Açık ara rekorlar kırılması gereken bir sezon. Futbol tarihine geçecek bir sezon olacak. Bu takımın potansiyeli bunu gösteriyor. Sabırlı ve sağlam ilerlemek gerekiyor. Geleceğimiz açık.
GÜNGÖR ŞAHİNKAYA:
Bu camia şampiyonluğu çoktan hak etti. Bu şehre de çok yakışacak. Yıllardır çok acı çektik, üzüntüler yaşadık. Şimdi şampiyonlukla bu şehrin üzerindeki psikolojik yük kalkacak.
SERDAR BALİ:
Trabzonspor şampiyonluğa inanıyor, bunu da rakiplerine hissettiriyor. O günü görmek için çok çileler çekildi. Mutluluk şimdi o günlerde gözyaşı dökenlerin hakkı.
İSKENDER GÜNEN:
Trabzon sadece bir kent veya kulüp değil. Bir devrimi gerçekleştirmiş bir kulüp. Doğru kadro kuruldu. Mesela Hamsik. Bu gibi sezonlarda lider oyuncular şarttır. İşte o da Hamsik.