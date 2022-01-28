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Efsaneler o kupayı bekliyor

Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncuları TSYD Trabzon Şubesi Dergisine röportaj verdiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Efsaneler o kupayı bekliyor
Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncuları TSYD Trabzon Şubesi Dergisine röportaj verdiler. İşte efsanelerin şampiyonluk beklenen bu sezonla ilgili kısa kısa görüşleri:

ALİ KEMAL DENİZCİ:

Bir nesil Trabzonspor şampiyonluğu göremedi. Onların yüzlerinin gülmesini istiyorum. Biz zamanında bir hegemonyayı yıkmıştık. Şu anda da herkes gülüyor ya. Bu en güzel duygu.

NECMİ PEREKLİ:

Lige iddialı başlayan takımları gördükten sonra Trabzonspor'un şampiyonluğa ne kadar yaklaştığını daha iyi kestirebiliyoruz. Biz kazandıkça onlar psikolojik olarak geriliyor. Fırtına uzun yıllar şampiyonluğu bırakmaz.

TURGAY SEMERCİOĞLU:

15 yıl Trabzonspor'da top oynadım. 2. Lig dahil 7 şampiyonluk yaşadım. İstanbul'un elinden şampiyonluk almak o dönem hayal bile edilmezdi. Bu takım da çok iyi. O sene bu sene.

NECATİ ÖZÇAĞLAYAN:

Yıllarca olmayacak şeyler oldu, şampiyonluklar gitti. Ama bu sezon her şey güzel gidiyor. Futbolcular, teknik heyet, yönetim uyumlu çalışıyor. Taraftar sahip çıkıyor. Bu şampiyonluğu sonuna dek hak ediyoruz.

HÜSEYİN TOK:

Açık ara rekorlar kırılması gereken bir sezon. Futbol tarihine geçecek bir sezon olacak. Bu takımın potansiyeli bunu gösteriyor. Sabırlı ve sağlam ilerlemek gerekiyor. Geleceğimiz açık.

GÜNGÖR ŞAHİNKAYA:

Bu camia şampiyonluğu çoktan hak etti. Bu şehre de çok yakışacak. Yıllardır çok acı çektik, üzüntüler yaşadık. Şimdi şampiyonlukla bu şehrin üzerindeki psikolojik yük kalkacak.

SERDAR BALİ:

Trabzonspor şampiyonluğa inanıyor, bunu da rakiplerine hissettiriyor. O günü görmek için çok çileler çekildi. Mutluluk şimdi o günlerde gözyaşı dökenlerin hakkı.

İSKENDER GÜNEN:

Trabzon sadece bir kent veya kulüp değil. Bir devrimi gerçekleştirmiş bir kulüp. Doğru kadro kuruldu. Mesela Hamsik. Bu gibi sezonlarda lider oyuncular şarttır. İşte o da Hamsik.

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