Bir kaleciden fazlası

Süper Lig'de 23. hafta geçilirken Trabzonspor, 54 puanla liderliğini sürdürüyor. Bordo-mavili takımın başarısındaki mimarlardan birisi de hiç şüphesiz kaleci Uğurcan Çakır. Fırtına'nın kaptanı, performansıyla Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda. Dünyanın sayılı kalecileri arasında ise basamakları tek tek çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki oyuncu, dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen takımların kalesini koruyan birçok ismi geride bırakarak, 17 milyon euro'luk değeriyle 20. sırada yer aldı.



GOLE GEÇİT YOK



Uğurcan Çakır bu sezon istatistikleri ile de Karadeniz devinin zirvede yer almasını sağlayan en önemli isimlerden biri. Fırtına, Süper Lig'de 23 maçta 17 gol yiyen ve kalesinde en az gol gören ikinci takım konumunda. Bu periyotta bordo-mavililerin kalesine 330 şut gelmiş durumda. Ezeli rakipler Beşiktaş (230), F.Bahçe (240) ve G.Saray (250) bu istatistikte çok geride. Ancak Kartal 31, Kanarya 28 ve Cimbom 33 gol yedi. Kalesine İstanbul'un büyük takımlarından yüzde 40 daha fazla şut gelen Fırtına ise 17 gol yedi.



ÖRÜMCEK ADAM



Galatasaray galibiyetinin mimarı olan Uğurcan Çakır, kalesine gelen 6 şuttan 5'ini kurtararak yüzde 83'lük bir başarı yüzdesi sağladı. Özellikle ters ayakla yakalandığı ve direkt dibine giden toplara gösterdiği reflekslerle gecenin kahramanlarından olan 25 yaşındaki eldivene, spor basınından da övgüler yağdı.



AVRUPA'DA DA ZİRVEDE



Uğurcan Çakır, Süper Lig ve 5 büyük ligdeki kaleciler arasında yüzde 82 kurtarış yüzdesi ilk basamağı Konyasporlu Sehic ile paylaşıyor.



DERBİYİ TEK BAŞINA ALDI



Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, son olarak Galatasaray derbisinde inanılmaz bir performans sergilemişti. 3'ü olağanüstü olmak üzere 5 kritik kurtarışla galibiyetin başmimarı olmuştu.