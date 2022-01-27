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Uğurcan Çakır pırlanta gibi

Fırtına'nın müthiş kalecisi Uğurcan Çakır, dünyaya adını duyurmaya devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Uğurcan Çakır pırlanta gibi

Fırtına'nın müthiş kalecisi Uğurcan Çakır, dünyaya adını duyurmaya devam ediyor. 25 yaşındaki eldiven, Transfermarkt sitesinin verilerine göre; 17 milyon euro'luk değeriyle Süper Lig'in en pahalı ismi olarak lanse ediliyor. Milli kaleciye, 2014 yılında sadece 50 bin euro'luk bedel biçilirken, 2022 yılı itibarıyla değerini 17 milyon euro'ya çıkarmayı başarması dikkatleri çekiyor. PSG'den Donnarumma ve R. Madrid'den Courtois, 65 milyon euro ile listenin ilk sırasında bulunuyor. Oblak ve Alisson 60 milyon ile ikinciliği paylaşıyor. Ederson 50, Stegen 45, Mendy ve Martinez 32'şer milyon gösteriliyor. Ramsdale, Simon, Maignan ve Pickford'a 25 milyon euro; Remiro'ya 22; Meslier, Kobel ve Musso'ya 20 milyon değer biçiliyor. Raya, Henderson ve David De Gea 18 milyon euro'yla Uğurcan'ın bir basamak üstünde yer alıyor.

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