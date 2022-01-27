Trabzonspor'un starı Marek Hamsik Slovak basınına konuştu! "Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Slovak basınına özel röportaj verdi. Hamsik, röportajda şampiyon olabileceklerine inandıklarını ifade etti.



İşte o röportaj;



Türkiye'de oynadığınız kulüpte iyi gidiyorsunuz. Oradaki futbol nasıl?

Açıkçası Trabzon'a imza attığım için çok mutluyum. Kulüpteki durumum iyi ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz.

Napoli veya Çin'deki serüveninize göre Trabzonspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz?

Trabzon'daki koşullar gerçekten harika. Yeni bir stadyumları var ve antrenman yaptığımız yer çok iyi. Napoli ile karşılaştırılabilir çünkü orada da insanlar futbolla yaşıyor. Taraftarların nasıl bir atmosfer yaratacağını çok iyi bilmesi bana çılgınca geliyor. Yaşanan hiçbirşeyi kaçırmıyorum ve mutluyum.

Bu kadar kısa süredeki büyük bağ sizi şaşırttı mı?

Beni iyi karşıladıkları için çok minnettarım ve kalplerine bu kadar çabuk ulaştığım için mutluyum.

Trabzonspor taraftarının sizin için heykel yapmayı planlamasına ne diyorsunuz?

Beni gerçekten şaşırttı. Galatasaray ile İstanbul'da oynadığımız maç öncesiydi. Taraftarlar, bir pankart ile beraber heykel dikmek için bekliyordu. Hiç beklemiyordum ama çok memnun kaldım. Dediğim gibi şu ana kadar her şey çok uyumlu.